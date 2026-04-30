Четвертый Валдай для Саратова спустили на воду в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся технологический спуск на воду четвертого судна на подводных крыльях «Валдай 45Р», изготовленного для Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Володин Саратов». Новое судно получило имя «Саратов — Политрук Клочков». В ближайшее время оно пройдет необходимые ходовые испытания, после чего отправится к месту постоянного базирования для перевозки пассажиров.