Четвертый Валдай для Саратова спустили на воду в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся технологический спуск на воду четвертого судна на подводных крыльях «Валдай 45Р», изготовленного для Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Володин Саратов». Новое судно получило имя «Саратов — Политрук Клочков». В ближайшее время оно пройдет необходимые ходовые испытания, после чего отправится к месту постоянного базирования для перевозки пассажиров.
Программа возрождения речного сообщения в Саратовской области реализуется при поддержке Вячеслава Володина. На данный момент для региона приобретено пять «Валдаев». Третье судно серии — «Саратов — Генерал Панфилов» — прибыло в Балаково еще в конце декабря 2025 года. Сейчас на нижегородском заводе продолжается строительство пятого борта, который назовут в честь летчика Талалихина.
Первые три «Валдая» выйдут в рейсы уже 8 мая. В прошлом сезоне первые два судна, названные в честь Юрия Гагарина и Петра Столыпина, обслужили порядка 28 тысяч человек на маршрутах, соединяющих Саратов, Маркс, Вольск и Балаково.
Ранее сообщалось, что сеть скоростных речных маршрутов из Нижегородской области расширят.