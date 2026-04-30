Два авиарейса до Антальи задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Первоначально самолет компании Air Anka планировался к вылету в Турцию в 14:10, однако теперь его отправление ожидается в 20:05.

Утром 30 апреля в Нижнем Новгороде были отмечены задержки рейсов, направлявшихся в Анталью. Эта информация подтверждается сведениями, опубликованными на электронном табло аэропорта города.

Первоначально самолет компании Air Anka планировался к вылету в Турцию в 14:10, однако теперь его отправление ожидается в 20:05. Другой рейс, выполняемый «Аэрофлотом», также был перенесен: вместо запланированного на 15:15 вылета, он назначен на 17:45.

Стоит отметить, что аэропорт Нижнего Новгорода ранее, в ночь на 30 апреля, временно прекращал работу из-за сообщения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. За короткий промежуток времени в воздушном пространстве региона было уничтожено более 30 БПЛА, основная интенсивность воздушной атаки пришлась на Дзержинск.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
