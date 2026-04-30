Вслед за Омском отопительный сезон завершают и в районах

Со вторника, 5 мая 2026 года, в Любинском районе завершат отопительный сезон 2025−2026 годов. Об этом в четверг, 30 апреля 2026 года, сообщили в администрации Любинского района Омской области.
После чего предприятия ЖКХ, организации бюджетной сферы и предприятия всех форм собственности, имеющие на своем балансе котельные, другие источники тепла, приступят к подготовке оборудования и коммуникаций к работе в зимних условиях 2026−2027 годы.
Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с наступлением стабильной теплой погоды и высокой среднесуточной температурой воздуха, согласно краткосрочному и долгосрочному прогнозам погоды.
Напомним, отопительный сезон в Омске официально завершился 27 апреля 2026 года. Мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о поэтапном отключении теплоснабжения из-за установившейся теплой погоды. Сначала батареи остывают в жилых домах, затем на предприятиях и в соцобъектах. Теперь батареи начнут постепенно отключать и в районах региона.