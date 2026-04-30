Вслед за Омском отопительный сезон завершают и в районах

Напомним, отопительный сезон в Омске официально завершился 27 апреля 2026 года. Мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о поэтапном отключении теплоснабжения из-за установившейся теплой погоды. Сначала батареи остывают в жилых домах, затем на предприятиях и в соцобъектах. Теперь батареи начнут постепенно отключать и в районах региона.