Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вслед за Омском отопительный сезон завершают и в районах

Одним из первых стал Любинский район.

Источник: AP 2024

Со вторника, 5 мая 2026 года, в Любинском районе завершат отопительный сезон 2025−2026 годов. Об этом в четверг, 30 апреля 2026 года, сообщили в администрации Любинского района Омской области.

После чего предприятия ЖКХ, организации бюджетной сферы и предприятия всех форм собственности, имеющие на своем балансе котельные, другие источники тепла, приступят к подготовке оборудования и коммуникаций к работе в зимних условиях 2026−2027 годы.

Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с наступлением стабильной теплой погоды и высокой среднесуточной температурой воздуха, согласно краткосрочному и долгосрочному прогнозам погоды.

Напомним, отопительный сезон в Омске официально завершился 27 апреля 2026 года. Мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о поэтапном отключении теплоснабжения из-за установившейся теплой погоды. Сначала батареи остывают в жилых домах, затем на предприятиях и в соцобъектах. Теперь батареи начнут постепенно отключать и в районах региона.