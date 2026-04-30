В Прикамье растёт число медработников благодаря системной поддержке здравоохранения

В Перми прошла ежегодная коллегия краевого министерства здравоохранения. Ведомство озвучило промежуточные итоги развития отрасли в Прикамье.
Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин отметил, что в регионе стабильно увеличивается число медицинских работников. По его словам, это результат не отдельных мер, а выстроенной системы, которая охватывает образование, условия труда и развитие медицинской инфраструктуры.
Он подчеркнул, что приток молодых специалистов связан с расширением целевого набора и ростом количества бюджетных мест по медицинским направлениям. В регионе фактически формируется полный цикл подготовки кадров: их обучают под реальные потребности территории и создают условия, чтобы они оставались работать на местах.
Отдельную роль играет федеральная программа «Земский доктор». Она помогает привлекать врачей в малые города и сельские районы, предлагая дополнительные меры поддержки и тем самым снижая кадровый дефицит в муниципалитетах.
По данным, с 2020 года развитие медицины в крае идёт ускоренными темпами. За это время построено 30 крупных медицинских объектов в 14 округах. В ближайшие годы планируется возвести ещё 12 объектов — как в Перми, так и в других территориях региона в рамках нацпроектов и краевых программ.
Также за шесть лет на 25% увеличилось количество бюджетных мест в колледжах и техникумах по медицинским специальностям. Число студентов-целевиков выросло в 1,6 раза, а в 2025 году договоры о целевом обучении заняли 97% таких мест — один из самых высоких показателей в стране.
Кроме того, с 2020 года в 3,5 раза выросло число выпускников-медиков, которые идут работать в государственные учреждения. По словам Немкина, на это влияет не только желание молодых специалистов, но и условия работы — наличие современного оборудования, комфортной среды и возможностей для профессионального роста.
В целом, как отметил депутат, опыт Пермского края показывает, что сочетание федеральных и региональных мер даёт заметный результат в решении кадрового вопроса в медицине. В дальнейшем важно сохранить эту динамику и продолжить развитие системы здравоохранения.