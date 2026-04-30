Медведев рассказал, что важно знать школьникам об основах безопасности

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает важным, чтобы школьники получали актуальные знания об основах безопасности, в том числе изучали беспилотники.
Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала «Манеж».
«Очень важно, чтобы современные школьники и студенты, соответственно, но даже в большей степени школьники получали актуальные знания об основах безопасности в широком смысле этого слова», — сказал Медведев в ходе своего выступления на марафоне.
По его словам, важно, чтобы школьники могли изучить принципы, на которых создаются беспилотные летательные аппараты и безэкипажные транспортные средства, потому что за ними — будущее.