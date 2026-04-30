Эксперт: на Дону банки зарабатывают на новостройках в три раза больше застройщиков

На рынке недвижимости Ростовской области банки зарабатывают в три раза больше застройщиков при реализации проектов. Об этом в интервью «Ъ-Ростов» рассказал Алексей Олейников, руководитель агентства недвижимости «Иммобили».

По словам эксперта, падение цен на жилье в регионе «упирается» в вопрос роста себестоимости возведения объекта. Сложившая ситуация, как отметил господин Олейников, пропорционально влияет как на рынок новостроек, так и на вторичное жилье, которое с опозданием, но реагирует на увеличение роста стоимости нового жилья.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что специалисты ожидают увеличения распроданности жилья в Ростовской области до 55%.