Глава минспорта Красноярского края покинул свой пост

С сегодняшнего дня, 30 апреля, Денис Петровский освобожден от должности министра спорта Красноярского края в связи с отставкой по собственному желанию.

С сегодняшнего дня, 30 апреля, Денис Петровский освобожден от должности министра спорта Красноярского края в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Котюков.

Напомним, на этом посту Петровский проработал с 1 февраля 2022 года.

Как сообщили в правительстве, Денис Петровский будет назначен на должность советника губернатора края.

Осуществлять полномочия по руководству министерством с 1 мая временно поручено Марку Пнёву, первому заместителю министра спорта края.

