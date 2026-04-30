Глава минспорта Красноярского края покинул свой пост

С сегодняшнего дня, 30 апреля, Денис Петровский освобожден от должности министра спорта Красноярского края в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Котюков.
Напомним, на этом посту Петровский проработал с 1 февраля 2022 года.
Как сообщили в правительстве, Денис Петровский будет назначен на должность советника губернатора края.
Осуществлять полномочия по руководству министерством с 1 мая временно поручено Марку Пнёву, первому заместителю министра спорта края.
