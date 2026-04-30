Белгородская область увеличила экспорт растительной продукции в два раза

В два с лишним раза увеличился экспорт растительной продукции из Белгородской области, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. По состоянию на 29 апреля 2026 года из региона отправили на экспорт 60,8 тыс. т подкарантинной продукции. В прошлом году результат за аналогичный период времени составлял около 25 тыс. т.