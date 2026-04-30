Белгородская область увеличила экспорт растительной продукции в два раза

В два с лишним раза увеличился экспорт растительной продукции из Белгородской области, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. По состоянию на 29 апреля 2026 года из региона отправили на экспорт 60,8 тыс. т подкарантинной продукции. В прошлом году результат за аналогичный период времени составлял около 25 тыс. т.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты Россельхознадзора уже выдали свыше 2,1 тыс. фитосанитарных сертификатов. В 2025-м насчитывалось 1,6 тыс. документов. Область экспортирует соевый и подсолнечный шрот, свекловичный жом, соевую оболочку, продовольственную сою, короба из гофрокартона с продукцией белгородских производителей и древесный упаковочный материал.

Основную часть вывозимой продукции составил соевый шрот — Белоруссия и Узбекистан закупили 29,6 тыс. т. Кроме того, 12,6 тыс. т подсолнечного шрота отправили в Латвию и Белоруссию, 3,9 тыс. т свекловичного жома — в Китай и Латвию.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что к 20 апреля объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Белгородской области составил $452,7 млн, что на 67,2% больше результата за аналогичный период 2025-го. Регион поставляет 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран мира.

