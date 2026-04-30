На Южном вокзале задержали калининградца, находившегося в федеральном розыске

Мужчину подозревают в неоднократном нарушении судебных ограничений.

Источник: Клопс.ru

На Южном вокзале в Калининграде транспортная полиция задержала 32‑летнего мужчину, который числился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс‑службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Во время проверки документов сотрудники полиции установили, что житель Калининграда находится в розыске по инициативе УМВД России по Владикавказу. Мужчину подозревают в неоднократном нарушении судебных ограничений для лиц под административным надзором. Речь идёт о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

По данным ведомства, ранее подозреваемый скрылся от органов дознания, после чего ему назначили подписку о невыезде. Примечательно, что в федеральный розыск его объявили всего сутки назад, и задержан он был уже на следующий день.

Сейчас задержанного поместили в спецпомещение для содержания арестованных. Решается вопрос о передаче его инициатору розыска.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
