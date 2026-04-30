Как в Красноярском крае отметят 81-летие Великой Победы

9 мая жители Красноярского края вместе со всей страной будут отмечать 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во всех муниципальных образованиях региона и в сам День Победы, и в преддверии этой памятной даты пройдут многочисленные мероприятия: концерты, патриотические акции, выставки, спектакли, акция «Бессмертный полк» в очном и альтернативном формате. Площадками для мероприятий станут учреждения культуры, а также школы и детские сады. В столице региона, Красноярске, 9 мая празднование начнется с митинга и церемонии возложения цветов и венков на площади возле музея «Мемориал Победы» в 10:00. Здесь почтут память героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Следующей точкой притяжения станет проспект имени газеты «Красноярский рабочий». В 11:30 здесь начнется торжественное прохождение парадных подразделений и техники, откроется оно театрализованным прологом с участием творческих коллективов города. Продолжатся праздничные мероприятия традиционной акцией «Бессмертный полк», которая пройдет в очном формате. Желающие принять участие в шествии соберутся на правобережье возле стелы «Красноярск — город трудовой доблести». В этой точке с 13:15 будут формироваться колонны, которые ориентировочно в 13:30 выйдут на маршрут и пройдут его, неся в руках портреты своих родственников и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Отметим, акция «Бессмертный полк» пройдет также во всех 39 муниципальных округах Красноярского края. В 16:00 на Театральной площади в центральной части города начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов Красноярска. В 20:00 на площади Мира, возле здания БКЗ, начнется торжественный концерт. В Год единства народов России его главной темой станет «Родина — одна на всех». Яркой финальной точкой празднования станет салют. Яркие огни расцветят небо в 22:00. Хорошими локациями для наблюдения станут: набережная на левом берегу Енисея в районе гостиницы «Огни Енисея», набережная на правом берегу в районе ТЦ «Красноярье».