В Красноярском крае до 11 мая запретили использовать беспилотники и пиротехнику

В Красноярском крае до 11 мая введут запрет на использование беспилотников и пиротехники.
В майские выходные в местах массового скопления людей будут работать специалисты с подавителями сигнала. Они будут сбивать беспилотники.
Если говорить о пиротехнике, то запрет на фейерверки, петарды, салюты и др. действует с 28 апреля по 11 мая. Разрешены лишь хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Сообщайте о нарушении режима безопасности по номеру 112.
Пиротехнику использовать запрещено как жителям, так и организациях. Исключением являются только официальные мероприятия, организованные с участием органов власти или местного самоуправления.
Также будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. В частности, во время проведения официальных мероприятий в праздничные дни спиртное нельзя будет реализовывать на расстоянии ближе, чем 100 метров к местам их проведения.