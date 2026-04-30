В России воссоздали атмосферу горячей звезды с помощью лазерной плазмы

Для большинства линий титана экспериментальные данные — параметры штарковского уширения и сдвига — были получены впервые. Изучение тяжелых элементов в различных степенях ионизации в составе горячих звезд необходимо для оценки физических процессов, происходящих в их атмосферах. Учет этих данных важен для точных расчетов содержания в них титана.