В России воссоздали атмосферу горячей звезды с помощью лазерной плазмы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исследователи химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова использовали лазерную плазму для воссоздания условий горячей звездной атмосферы. Эксперимент позволил уточнить параметры, которые важны для точной оценки состава таких космических объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«С использованием лазерной плазмы были воспроизведены условия, близкие к условиям звездных атмосфер и определены параметры для линий ионизированного титана — данных, имеющих ключевое значение для оценки состава и параметров горячих звездных атмосфер. Изменяя материал мишени и давление окружающей среды, исследователи добились условий оптически тонкой плазмы, что позволило определить эти параметры с высокой точностью», — сообщили в университете.
Для большинства линий титана экспериментальные данные — параметры штарковского уширения и сдвига — были получены впервые. Изучение тяжелых элементов в различных степенях ионизации в составе горячих звезд необходимо для оценки физических процессов, происходящих в их атмосферах. Учет этих данных важен для точных расчетов содержания в них титана.
«Лазерная плазма дает уникальную возможность воспроизводить широкий диапазон параметров и исследовать как нейтральные, так и многократно ионизованные атомы в одном эксперименте», — отметил соавтор работы, доцент химического факультета МГУ Тимур Лабутин, чьи слова приводятся в сообщении.
Результаты работы опубликованы в четверг в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.