В Омске привели к единому стилю четыре киоска

В Советском округе Омска начали обновлять киоски и павильоны. Торговые объекты приводят к единому архитектурному облику, утверждённому городом.
Как сообщили в администрации округа, предприниматели постепенно переходят на новый формат нестационарных торговых объектов. Работы идут в рамках действующих требований к внешнему виду таких точек.
На данный момент уже обновлены четыре объекта: на улицах 2-я Дачная, Красный Путь, Химиков и проспекте Мира.
Изменения направлены на то, чтобы упорядочить внешний вид киосков и улучшить визуальную среду города.
Новые требования к оформлению нестационарных торговых объектов действуют в Омске с 2018 года — они закреплены постановлением администрации города № 812-п.