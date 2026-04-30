Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске привели к единому стилю четыре киоска

Внешний вид этих торговых точек соответствует обновлённым правилам.

Источник: пресс-служба мэрии

В Советском округе Омска начали обновлять киоски и павильоны. Торговые объекты приводят к единому архитектурному облику, утверждённому городом.

Как сообщили в администрации округа, предприниматели постепенно переходят на новый формат нестационарных торговых объектов. Работы идут в рамках действующих требований к внешнему виду таких точек.

На данный момент уже обновлены четыре объекта: на улицах 2-я Дачная, Красный Путь, Химиков и проспекте Мира.

Изменения направлены на то, чтобы упорядочить внешний вид киосков и улучшить визуальную среду города.

Новые требования к оформлению нестационарных торговых объектов действуют в Омске с 2018 года — они закреплены постановлением администрации города № 812-п.