Беларусь обсудила расширение трудовой миграции из Бангладеш

Беларусь хочет расширить сотрудничество с Бангладеш в плане трудовой миграции.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь и Бангладеш обсудили вопросы трудовой миграции. Подробнее рассказало Министерство иностранных дел Бангладеш в социальной сети Х.

Так, состоялась рабочая поездка посла Беларуси в Индии и в Бангладеш по совместительству Михаила Касько. В рамках которой представитель белорусской дипломатии встретился с министром иностранных дел Бангладеш Шамой Обаед Исламом. Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в ключевых областях, в том числе в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, текстильной и швейной отраслях.

Как подчеркнули в пресс-службе МИД азиатской страны, важной темой стало расширение сотрудничества по вопросу миграции квалифицированных и полуквалифицированных рабочих. Стороны согласились с необходимостью расширить сотрудничество между странами и чаще проводить встречи на дипломатическом уровне.

Тем временем белоруска отсудила 9000 рублей у школы, в которой работала.

И мы писали, что сокращенный рабочий день ждет белорусов 30 апреля: кто будет работать на час меньше, а кто — только на 30 минут. Также Минтруда сказало, сколько белорусы будут работать из-за длинных выходных в мае.

К слову, Дворец Республики ищет управленца на зарплату выше средней по Минску.

