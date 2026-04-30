Медведев поделился впечатлениями от нового учебника по обществознанию

Медведев: учебник по обществознанию в новой редакции стал менее скучным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Учебник по обществознанию в новой редакции стал менее скучным, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Ранее Минпросвещения России включило учебники под редакцией Медведева в федеральный перечень.

«Меня недавно попросили с учетом моего опыта и того, что я много занимался правом и в прежней жизни, и в нынешней, выступить в качестве главного редактора учебника по обществознанию. Не знаю, насколько он удачным получился, вам судить. На мой взгляд, он менее скучный, чем был до этого», — сказал Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Медведев отметил, что в скором времени он планирует собрать отзывы о новом учебном материале среди школьников.

Недавно Минпросвещения России выпустило приказ, из которого следует, что новые школьные учебники по обществознанию для 9−11-х классов, главным редактором которых стал зампред Совета безопасности РФ Медведев, вошли в федеральный перечень учебников.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости сообщил, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы 8-х классов, изучение этого предмета продолжится в 9−11-х классах.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше