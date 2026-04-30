От булгаковской буффонады до советского кино: 12 спектаклей первой половины мая в Калининградском драмтеатре

В мае зрителей Калининградского драмтеатра ждут десятки постановок — на сцене окажутся гоголевские невесты, булгаковский Воланд, герои кооперативных собраний и персонажи, которым предстоит вершить судьбы — свои и чужие. Какие постановки стоит увидеть, рассказываем в обзоре.
1. «Женитьба».
1 мая, 19:00.
Лирическая комедия подарит зрителям встречу с яркими, очаровательными, своеобразными персонажами, которые попадают в курьезные и смешные обстоятельства.
Режиссёр Михаил Салес так говорит о спектакле: «Русский классик Николай Васильевич Гоголь не нуждается в представлении. Его пьесы навсегда завоевали сердца наших зрителей. И “Женитьба”, где тема поиска героями второй половины передаётся с искромётным юмором и потрясающим обаянием, не является исключением».
2. «Гараж».
2 мая, 18:00.
Спектакль вдохновлён одноимённой кинокартиной по сценарию Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Режиссёр Евгений Маленчев определяет жанр постановки как «собрание».
Фабула такова: очередная встреча пайщиков гаражно-строительного кооператива «Фауна» неожиданно приобретает черты остросюжетного триллера — накануне собрания изменился план застройки, и теперь часть гаражей придётся сократить. Чтобы упростить и ускорить процедуру, правление кооператива уже подготовило список из четырёх «жертв». Собравшимся остаётся только проголосовать «за». Но внезапно на сторону беззащитных коллег встают другие, нарушая планы всех, кто оказался этим вечером на собрании.
3. «Мастер и Маргарита».
3 мая, 18:00.
Воланд со свитой появляется в довоенной Москве, чтобы проверить, изменились ли люди за две тысячи лет. На фоне мистики, абсурда и творческих мук разворачивается знакомый сюжет о том, что только любовь и верность могут победить тьму.
«Многие знают этот роман наизусть. Фантастическое сочетание мистики и фельетона, любовного сюжета и авантюрной фабулы в сочетании с библейскими мотивами завораживает и читателя, и театрального зрителя», — пишут в анонсе спектакля.
4. «Примадонны».
5 мая, 19:00.
В комедии положений Кена Людвига два неудачливых актёра оказываются втянутыми в заварушку, когда решают притвориться племянницами умирающей миллионерши. Переодевшись в женские платья, они проникают в дом… И влюбляются в милых девушек, живущих там. Разумеется, это порождает массу забавных ситуаций.
5. «Нюрнберг».
7 мая, 19:00.
Постановка по пьесе Александра Звягинцева переносит зрителей во время международного военного трибунала. В центре внимания — сложные отношения между странами-победительницами и трагическая история любви, которая невозможна по идеологическим причинам.
6. «Материнское поле».
8 мая, 19:00.
Постановка по повести Чингиза Айтматова. Через простые истории о женщинах, любви и войне раскрывается трагедия тысяч судеб. Этот спектакль — вечно актуальный гимн матерям и силе духа, которая побеждает даже в самые трудные времена.
7. «Зойкина квартира».
10 мая, 18:00.
Зрители увидят яркую, зрелищную постановку в двух действиях: «Театральные изобразительные средства создают атмосферу лихорадочной, пёстрой и вульгарной жизни московской квартиры».
Спектакль дополнят богатые декорации и костюмы того времени. Прозвучат популярные мотивы столетней давности — от Шаляпина до утёсовского джаза и знаменитой «Мурки».
8. «Что делать женщине».
11 мая, 19:00.
Комедия по пьесе Александра Цыпкина, в которой автор с юмором и долей цинизма говорит, «о чём не очень принято». Действие происходит в мегаполисе. Главная героиня — успешная бизнес-леди — не может предпочесть одного из двух своих любовников: каждый хорош и интересен по-своему. Внезапно она узнаёт, что скоро станет бабушкой, и теперь надо выбрать дедушку.
«Как ни странно, внешняя провокационность темы ведёт к откровенному разговору о традиционных семейных ценностях. Спектакль зрительский, скучно не будет никому», — обещают создатели.
9. «Вишнёвый сад».
12 мая, 19:00.
«Опять наступают беспокойные времена, и опять мнительной российской интеллигенцией овладевают панические настроения: последние дни настают, свободу отбирают, сад продан и вырублен под корень, жизнь прошла, словно и не жили… Комедия в трагическом интерьере. Как это по-русски», — следует из описания постановки.
10. «Лорд Фаунтлерой».
13 мая, 19:00.
Юный американец, неожиданно став наследником графства, едет в Англию, чтобы встретиться со своим дедом — довольно чёрствым аристократом.
«Одно из самых светлых и добрых впечатлений людей старшего поколения — книжка англо-американской писательницы Френсис Бернетт “Маленький лорд Фаунтлерой”, вошедшая в знаменитую “Золотую библиотеку”. С теми же тёплыми и радостными чувствами зрители всей семьёй приходят на спектакль, поставленный народным артистом России Михаилом Салесом и удостоенный Российской национальной премии “Арлекин-2010” в четырёх номинациях», — рассказывается в анонсе.
11. «Наше всё».
14 мая, 19:00.
Зрители увидят фантазийную постановку, соединяющую реальный и сказочный миры. Это история любви современных Руслана и Людмилы, насыщенная событиями жизнь старшеклассников элитного творческого лицея.
«Эстетическое удовольствие и визуальная красота спектакля позволяют без лишнего напряжения погрузиться в глубину вечных тем великих русских классиков. А заодно и узнать, что бы могли сказать о происходящем они сами: Фёдор Достоевский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Иван Тургенев появляются на сцене, чтобы подискутировать», — пишут о спектакле.
12. «Дикарь».
15 мая, 19:00.
Лирическая комедия по пьесе Алехандро Касоны — это история о том, как понять друг друга, как услышать голос любви, жизни и смерти. Главный герой Пабло молод и горяч, но совершенно не приспособлен к нормам социума. Его попытки учиться читать и вести себя в обществе неизменно терпели неудачу. Новый шанс изменить его выпадает молодой учительнице Марго, которая приезжает из мегаполиса.
Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».