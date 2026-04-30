В Воронеже наградили лауреатов областного этапа премии Любимый малый бизнес

В рамках регионального этапа было подано более трех тысяч заявок. Это в 1,6 раз больше, чем в 2025 году.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже наградили лауреатов регионального этапа премии «Любимый малый бизнес». В числе сотни лучших предпринимателей Черноземья — девять финалистов федерального этапа премии. Это участники из Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей.

Регистрация проходила с 15 сентября по 15 ноября и была открыта для предпринимателей по всей территории России. В рамках регионального этапа было подано более трех тысяч заявок. Это в 1,6 раз больше, чем в 2025 году. Участников оценивали опытные предприниматели и эксперты в разных областях. Победителей определяли в 10 номинациях, при этом наибольшее количество заявок поступило от представителей бизнеса по сервису и ремонту, ретейла продуктов питания и товаров для дома, ресторанного бизнеса, а также из сферы сельского хозяйства и животноводства. Воронеж — в числе наиболее активных городов по числу поданных заявок наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой и Красноярском.

Отбор участников проходил в несколько этапов и основывался на комплексной методологии. В процессе оценки учитывались аналитические данные банка, включая показатели операционной деятельности бизнеса. Дополнительно проводился анализ репутации номинантов на основе отзывов в открытых источниках и на онлайн-платформах, опросы на онлайн B2C-панели. Одним из этапов отбора стала независимая оценка эссе с использованием ИИ-помощника ГигаЧат от Сбера. В рамках этого этапа учитывались полнота раскрытия истории создания и развития бизнеса, наличие планов масштабирования, инвестиционная активность и стратегическое видение. Итоговые решения принимались экспертным сообществом коллегиально с учётом совокупности количественных и качественных показателей.

Финалисты из Черноземья получат по 1 млн руб. и билеты на торжественный гала-ужин в Москве. Обладателям гран-при, в числе которых также есть представители макрорегиона, достанутся сертификаты на отдых на премиальном пятизвездочном курорте «Мрия» в Крыму. Награждение топ-100 победителей пройдет в Москве в конце мая.

Cергей Фролов, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Свыше 190 тысяч предприятий малого бизнеса Черноземья выбирают Сбер для помощи в развитии. Премия “Любимый малый бизнес” — замечательная возможность заявить о себе, познакомиться с партнерами и найти новые полезные идеи для дальнейшего масштабирования. Мы наблюдаем рост интереса к премии от года к году и получаем позитивный отклик от предпринимательского сообщества Черноземья. В числе участников мы видим ярких, целеустремленных и талантливых представителей бизнес-сообщества. Особенно радостно, когда номинанты прошлых лет становятся победителями. Это пример развития бизнеса, совершенствования процессов и роста популярность у клиентов. В этом и есть основная задача премии — найти лучших и мотивировать к трансформации остальных».

Антон Житников, руководитель сети кафе «ПАПА ЛЕПИТ» (г. Курск):

«Я очень благодарен банку и экспертам за высокую оценку нашей работы и приглашение в финал федерального этапа премии “Любимый малый бизнес”. Данное признание действительно помогает не опускать руки, справляться со всеми трудностями малого бизнеса и предпринимать все возможные усилия для развития и роста. Что немаловажно, премия — это площадка, где можно познакомиться с предпринимателями из разных регионов страны, поделиться своим опытом, перенять опыт других в сегодняшней не простой ситуации в сфере малого и микробизнеса. С уверенностью скажу, что участие в премии под силу каждому предпринимателю и нужно верить в себя и победу!».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше