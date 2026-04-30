Делегация Югры посетила промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия»

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приняла участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла 20−22 апреля в Ташкенте. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном департаменте промышленности.
Мероприятие посетили руководители департаментов промышленности, молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, Фонда развития региона, а также предприятий «Югорский лесопромышленный холдинг», «УК Промышленный технопарк “Сириус Б”», «Торговый Дом “Эконо-Тех”» и «УК “Кондинский”». Возглавил делегацию первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Забозлаев.
Например, на стенде «Универмаг» югорские мастера продемонстрировали технологию пошива мехового орнаментированного мешочка для рукоделия. Пошив таких сумок — часть традиционных промыслов коренных народов Севера.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.