МО Финляндии объяснило, зачем разрешать ввоз ядерного оружия

«В будущем ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии будут разрешены, если эта деятельность связана с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — приводит слова министра обороны Антти Хяккянен, представлявшего поправки, «Интерфакс».