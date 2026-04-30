МО Финляндии объяснило, зачем разрешать ввоз ядерного оружия

30 апреля парламент Финляндии начал рассматривать законопроект, который отменяет действовавший десятилетиями запрет на ввоз ядерного оружия в страну. Инициативу выдвинуло правительство, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В будущем ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии будут разрешены, если эта деятельность связана с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — приводит слова министра обороны Антти Хяккянен, представлявшего поправки, «Интерфакс».

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что в стране по-прежнему останутся уголовно наказуемыми приобретение, производство, разработка и подрыв ядерных взрывчатых веществ, а также исследования в этой сфере.

Хяккянен объяснил необходимость пересмотра законодательства изменившейся международной обстановкой. Министр напомнил, что закон о запрете на ввоз ядерного оружия был принят 40 лет назад, и тогда страна имела нейтральный статус.

Он добавил, что снятие запрета позволит обеспечить безопасность Финляндии, финнов и союзников по НАТО в ситуации, которая оценивается как самая опасная с периода холодной войны.

По словам Хяккянена, текущие законы не соответствуют статусу Финляндии как члена НАТО, а корректировки в законодательство разрешат использование мер сдерживания альянса.

Министр отметил, что Хельсинки продолжит активно продвигать международную политику контроля над вооружениями и предотвращение распространения оружия массового уничтожения — как самостоятельно, так и в рамках военного блока. Хяккянен призвал принять предлагаемые поправки «как можно скорее».

​​​​Ранее Финляндия совместно с силами НАТО провела артиллерийские учения недалеко от границ с Россией. По мнению военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, военные маневры свидетельствуют о подготовке альянса к возможному открытию Карельского фронта.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше