МО Финляндии объяснило, зачем разрешать ввоз ядерного оружия

«В будущем ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии будут разрешены, если эта деятельность связана с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — приводит слова министра обороны Антти Хяккянен, представлявшего поправки, «Интерфакс».
При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что в стране по-прежнему останутся уголовно наказуемыми приобретение, производство, разработка и подрыв ядерных взрывчатых веществ, а также исследования в этой сфере.
Хяккянен объяснил необходимость пересмотра законодательства изменившейся международной обстановкой. Министр напомнил, что закон о запрете на ввоз ядерного оружия был принят 40 лет назад, и тогда страна имела нейтральный статус.
Он добавил, что снятие запрета позволит обеспечить безопасность Финляндии, финнов и союзников по НАТО в ситуации, которая оценивается как самая опасная с периода холодной войны.
По словам Хяккянена, текущие законы не соответствуют статусу Финляндии как члена НАТО, а корректировки в законодательство разрешат использование мер сдерживания альянса.
Министр отметил, что Хельсинки продолжит активно продвигать международную политику контроля над вооружениями и предотвращение распространения оружия массового уничтожения — как самостоятельно, так и в рамках военного блока. Хяккянен призвал принять предлагаемые поправки «как можно скорее».
Ранее Финляндия совместно с силами НАТО провела артиллерийские учения недалеко от границ с Россией. По мнению военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, военные маневры свидетельствуют о подготовке альянса к возможному открытию Карельского фронта.