Умерла заслуженная артистка РФ Наталья Миронова, сыгравшая в «Реальных пацанах»

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Окончила Екатеринбургский театральный институт в 1992 году, после чего играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также в Калининградском ТЮЗе и в Лысьвенском театре драмы. В последнем стала ведущей актрисой и исполнила более 50 ролей.