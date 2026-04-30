Умерла заслуженная артистка РФ Наталья Миронова, сыгравшая в «Реальных пацанах»

Народная артистка РФ Наталья Миронова скончалась в возрасте 55 лет. Данные об этом опубликовали портал kino-teatr.ru и Лысьвенский театр драмы им. А. Савина в Пермском крае на странице во «ВКонтакте».
Актриса умерла 29 апреля, причина не уточняется.
В театре отметили, что «не понимают, как это возможно», и называют Миронову «сердцем театра». Коллеги отзываются об артистке как о самой теплой, нежной, любящей и искренней.
О дате и времени прощания сообщат позднее, а тем временем 29 и 30 апреля все спектакли в театре были отменены.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года. Окончила Екатеринбургский театральный институт в 1992 году, после чего играла в Брянском и Владимирском театрах драмы, а также в Калининградском ТЮЗе и в Лысьвенском театре драмы. В последнем стала ведущей актрисой и исполнила более 50 ролей.
В 2016 году получила звание Заслуженной артистки России.
На телевидении Наталья Миронова появилась в эпизодах сериалов «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2», а также сыграла в комедии «Лифт уходит с дочкой». Эти три картины были единственными кинопроектами в ее жизни.