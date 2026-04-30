В Тульской области обновят 18 километров дорог, ведущих к мемориалам

Специалисты отремонтируют съезды и парковочные карманы, нанесут разметку.

Ремонт 18 км улиц, названных в честь героев и ведущих к мемориалам Великой Отечественной войны, проведут в Тульской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».

Например, специалисты обновят дорогу Быковка — Богородицк в Киреевском районе, по которой можно доехать до мемориального комплекса «Курган Бессмертия». Там заменят дорожное покрытие и съезды, укрепят обочины, а на финальном этапе нанесут разметку. Этот участок является самым протяженным в плане текущего года, его длина составляет более 15 км.

Особое внимание уделят улице 14 Декабря в городе Узловая. Там отремонтируют проезжую часть, съезды и парковочные карманы, а также установят новые знаки и искусственные неровности, после чего нанесут разметку.

«Наш долг — не только хранить память о подвиге защитников Отечества, но и создавать достойные условия для посещения памятных мест. Комфортный и безопасный подъезд к мемориалам позволяет каждому жителю и гостю региона прикоснуться к истории, отдать дань уважения героям. Обновляя эти дороги, мы сохраняем живую нить, связывающую поколения», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Виталий Чепелев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.