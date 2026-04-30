На побережье Татарского пролива усилили сеть

«В Советской Гавани мы закрыли сразу несколько “белых пятен”. Рефарминг в районе Дворца спорта позволил прокачать сеть в густонаселенном районе — мы видим, как растет нагрузка на сеть, поэтому увеличили емкость, чтобы даже в часы пиковых нагрузок жители с комфортом пользовались цифровыми сервисами. А новая базовая станция на сопке Плешивая закрывает не только часть города, но и участок подъездной дороги к Советской Гавани. Теперь и местные жители, и гости, въезжающие в город, будут оставаться на связи», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.