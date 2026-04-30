В селе Кондон отметили 375-летие и День коренных малочисленных народов

Фестиваль нанайской культуры «Нить поколений» приурочили сразу к двум знаковым датам: 375-летию села и Дню коренных малочисленных народов РФ, который в этом году в России проводится впервые. Главной площадкой стала местная школа. Праздник посвятили сохранению древних традиций нанайцев, проживающих на реке Горин. Для гостей подготовили театрализованный спектакль, рассказывающий историю Кондона, а также выставки, которые позволили познакомиться с наследием одного из древнейших народов Приамурья.