Нижегородские многодетные семьи смогут вернуть деньги за обучение детей

Теперь родителям не нужно предоставлять справки об обучении или личные документы, подтверждающие акты гражданского состояния — эти данные запрашиваются через межведомственное взаимодействие. Для оформления услуги на портале gu.nnov.ru достаточно прикрепить только договор с учебным заведением и квитанцию об оплате. При этом возможность очного обращения через отделения МФЦ по-прежнему сохраняется.