Нижегородские многодетные семьи смогут вернуть деньги за обучение детей

Компенсацию части стоимости платного обучения в колледжах и техникумах теперь можно оформить на региональном портале госуслуг.

Многодетные семьи Нижегородской области получили возможность оформлять ежегодную компенсацию за платное обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования в онлайн-формате. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Благодаря работе Регионального центра оптимизации госуслуг, срок предоставления выплаты сократился с 11 до 7 дней, а пакет необходимых документов стал минимальным.

Теперь родителям не нужно предоставлять справки об обучении или личные документы, подтверждающие акты гражданского состояния — эти данные запрашиваются через межведомственное взаимодействие. Для оформления услуги на портале gu.nnov.ru достаточно прикрепить только договор с учебным заведением и квитанцию об оплате. При этом возможность очного обращения через отделения МФЦ по-прежнему сохраняется.

В ближайшее время планируется внедрить экстерриториальный принцип обслуживания в МФЦ, что позволит подавать заявление на компенсацию в любом отделении региона независимо от места прописки заявителя.

Ранее сообщалось, что нижегородцам упростили запись в детские сады через «Госуслуги».