Школьные выпускные вечера состоятся 12 июня

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Выпускные вечера в учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдут 12 июня, сообщил начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Виктор Довнар.
Он уточнил, что по примеру прошлого года в ведомстве подготовили методические рекомендации по организации значимого в жизни выпускников события. В документе предусмотрены все необходимые оргвопросы.
«Основной площадкой для проведения выпускных традиционно станут школы», — отметил Довнар.
Он также добавил, что выпускной может быть организован и в социокультурном учреждении, если нет возможности провести его в школе в связи с большим количеством выпускников либо из-за особенности застройки.
По словам Довнара, в таком случае выпускной вечер может состояться в театре, кинотеатре, доме культуры или центре творчества. Решение о переносе согласовывают местные исполнительные органы.
В ведомстве подчеркнули, что выпускной — прежде всего, праздник для школьников. В программе его проведения наряду с торжественной частью предусматриваются развлекательные мероприятия, а также встреча рассвета.
Также Довнар рассказал, что практика организации единых выпускных вечеров на городском или районном уровне будет продолжена.
«В этом году планируется проведение общегородских мероприятий по районам столицы. Масштабные городские выпускные проходят и в регионах», — цитирует представителя Минобра газета «СБ. Беларусь сегодня».