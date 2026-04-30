Во Владимирской области появится более 30 новых пассажирских автобусов

Автопарк общественного транспорта Владимирской области в этом году пополнит 31 автобус, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Их закупят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В частности, в Муроме получат 18 машин большого класса, а во Владимире — четыре. Это транспортные средства с увеличенной вместимостью, предназначенные для работы на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Для Александрова, Суздаля и Камешково приобретут автобусы среднего класса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.