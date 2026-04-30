Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском парке «Роев ручей» отметили день рождения овцебыка Аланы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в зоопарке трехлетие отметила овцебык по кличке Алана.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в зоопарке трехлетие отметила овцебык по кличке Алана.

Животное родилось на мысе Челюскин на Таймыре, а затем было спасено и доставлено в Красноярск. В «Роевом ручье» Алана выросла и стала одной из самых узнаваемых обитательниц.

Сейчас овцебык активно участвует в ветеринарных тренингах: спокойно дает осматривать копыта и шерсть, а также следует за мишенью, что помогает специалистам контролировать ее состояние без стресса.

В парке также рассматривают возможность создания пары для Аланы с молодым самцом по кличке Таймыр. В случае успешного знакомства это может стать началом разведения овцебыков в Красноярске.

Сотрудники парка отмечают, что Алана отличается спокойным характером и доверчиво относится к людям, которые вырастили ее.