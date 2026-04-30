В красноярском парке «Роев ручей» отметили день рождения овцебыка Аланы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в зоопарке трехлетие отметила овцебык по кличке Алана.
Животное родилось на мысе Челюскин на Таймыре, а затем было спасено и доставлено в Красноярск. В «Роевом ручье» Алана выросла и стала одной из самых узнаваемых обитательниц.
Сейчас овцебык активно участвует в ветеринарных тренингах: спокойно дает осматривать копыта и шерсть, а также следует за мишенью, что помогает специалистам контролировать ее состояние без стресса.
В парке также рассматривают возможность создания пары для Аланы с молодым самцом по кличке Таймыр. В случае успешного знакомства это может стать началом разведения овцебыков в Красноярске.
Сотрудники парка отмечают, что Алана отличается спокойным характером и доверчиво относится к людям, которые вырастили ее.