«Кризиса нет, но нестабильность растет»: на форуме ВТБ мнения экспертов о состоянии российской экономики разделились

«Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. Это не санкции. Плохая конъюнктура — это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается… [В контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке] удобрения выигрывают сразу, у них рост. Производство минеральных удобрений в прошлом году — рост 7%, а сейчас за первые два месяца этого года плюс 5%, потому что рынок открыт, цены растут, а крупнейшие производители азотных удобрений заперты в проливе. Выигрывают, помимо удобрений, сжиженный газ. Если в Европе хватит ума не закрывать СПГ на Европу, то “Новатэк”, конечно, выиграет…».