«Кризиса нет, но нестабильность растет»: на форуме ВТБ мнения экспертов о состоянии российской экономики разделились

Российская экономика замедляется, а рынок труда остается сложным, но единого мнения о том, можно ли назвать текущую ситуацию кризисной, среди экспертов нет. На панели экономистов в рамках Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Нижнем Новгороде прозвучали оценки от «отсутствия кризиса» до «тектонических сдвигов».
Декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев заявил, что экономика адаптируется к изменениям, и кризиса нет. Его коллега по МГИМО, профессор Наталья Зубаревич, напротив, охарактеризовала ситуацию одним словом — «нестабильность», отметив наличие кризисных отраслей и тех, кто находится в ожидании рецессии.
Главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин успокоил: массового снижения зарплат и безработицы в этом году не будет: «Работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно».
А декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная назвала происходящее намеренным охлаждением, подчеркнув, что в экономике идут тектонические сдвиги: меняются отрасли, денежные потоки, появляются новые приоритеты.
По отраслям картина также неоднородна. Гулиев считает, что Россия останется сырьевой державой надолго. Зубаревич уточнила: санкции затронули металлургов — спад производства стали в 2024—2025 годах составил около 4−5%:
«Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. Это не санкции. Плохая конъюнктура — это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается… [В контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке] удобрения выигрывают сразу, у них рост. Производство минеральных удобрений в прошлом году — рост 7%, а сейчас за первые два месяца этого года плюс 5%, потому что рынок открыт, цены растут, а крупнейшие производители азотных удобрений заперты в проливе. Выигрывают, помимо удобрений, сжиженный газ. Если в Европе хватит ума не закрывать СПГ на Европу, то “Новатэк”, конечно, выиграет…».
Копейкин признал, что санкции сильно мешают, и отметил труднодостижимость показателей по выпуску самолетов к 2030 году. А Безсмертная сообщила, что, несмотря на все сложности, переход к технологичной экономике идет:
«Переход от сырьевой и производственной к экономике более технологичной идет… К примеру, госкорпорация ВЭБ.РФ, которая сотрудничает с крупнейшими банками, сейчас финансирует огромное количество проектов, которые действительно меняют облик городов, которые в ближайшем будущем, опять-таки не завтра, может быть даже не послезавтра, тем не менее увеличат доходы отдельных территорий. Сейчас идет строительство можно обогатить нового комбината в Чукотском автономном округе. И предполагается, что когда он начнет работать, то вывоз меди вырастет на 25% в стране».