Ярмарка рыбы пройдет на Пионерской площади с 1 по 3 мая

Жители Северной столицы смогут попробовать рецепты международной кухни.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 3 мая на Пионерской площади в Петербурге пройдет ярмарка рыбы и морепродуктов от производителей, а также кулинарные мастер-классы, конкурсы и развлечения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

— Вас ждет уникальная возможность познакомиться с лучшими представителями рыбной промышленности, оценить многообразие сортов рыбы и морепродуктов, познакомиться с рецептами национальной и международной кухни, — отметили в ведомстве.

При этом рыбный фестиваль не ограничится только Пионерской площадью. Его культурная программа пройдет и на территории парка Театра юных зрителей. В перерывах между активностями гости смогут посмотреть киноленты «Ленфильма», посвященные празднику весны и труда.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что Парад Победы на Дворцовой площади состоится без военной техники.