В Хабаровске пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в трамвае

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь собутыльника, с которым они выпивали в трамвае в Хабаровске, сообщил СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в середине апреля в дневное время мужчина вместе с братом ехал в трамвае, когда к ним для разговора подсел ранее незнакомый местный житель. В поездке они стали распивать спиртное, а потом, без какого-либо конфликта, мужчина ударил ножом в грудь своего собеседника. Тот смог выйти из трамвая и попросить вызвать «скорую».
«Следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины без определенного места жительства по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении СУСК.
Подозреваемого заключили под стражу.