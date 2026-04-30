В Твери прошел Кубок Защитников Отечества среди бойцов СВО

«Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов и участников специальной военной операции завершился в Твери 17 апреля, сообщили в аппарате правительства региона. Такие события отвечают задачам государственной программы «Спорт России».
Мероприятие объединило более 50 участников из Твери, ЗАТО Озерное, Вышневолоцкого, Кашинского, Лихославльского, Осташковского, Пеновского, Ржевского и других округов. Лучших атлетов определили по восьми видам спорта: армрестлингу, боксу, дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, спортивному метанию ножа и шахматам.
«Для участников СВО подобные соревнования служат площадкой для общения и взаимопомощи, становятся возможностью проверить свои силы и укрепить дух товарищества. Глава Тверской области Виталий Королев отмечал, что в регионе необходимо создать такие условия, чтобы герои, несмотря на ранения и боевые травмы, оставались активными, занимались любимым делом и приносили пользу обществу», — говорится в сообщении.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.