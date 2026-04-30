В Ненецком автономном округе обновят подъездную дорогу к поселку Красное

Подъездную автодорогу к поселку Красное в Ненецком автономном округе отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта региона.
Протяженность проезжей части составляет около 26 км. Сейчас разрабатывается проектная документация, после чего специалисты приступят к работам. Завершить ремонт планируется в 2029 году.
Кроме того, в 2026-м начнется разработка проектной документации для строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар — Тельвиска. На данном этапе проводятся необходимые закупочные процедуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.