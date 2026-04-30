Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Университет Лобачевского выпустил учебное пособие о врожденных уродствах

Подобное издание стало первым в России.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского подготовил и выпустил учебник (16+), посвященный врожденным уродствам. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Автором первого русскоязычного учебника по тератологии (наука о врожденных уродствах) выступила директор Института биологии и биомедицины ННГУ, профессор Мария Ведунова.

«Книга описывает пороки развития и раскрывает механизмы антенатальной охраны плода — того, как современная наука борется за право каждого ребенка родиться здоровым», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые вместе с коллегами из МФТИ оцифровали чувство вкуса.