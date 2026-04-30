Университет Лобачевского выпустил учебное пособие о врожденных уродствах

ННГУ им. Н. И. Лобачевского подготовил и выпустил учебник (16+), посвященный врожденным уродствам. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Автором первого русскоязычного учебника по тератологии (наука о врожденных уродствах) выступила директор Института биологии и биомедицины ННГУ, профессор Мария Ведунова.
«Книга описывает пороки развития и раскрывает механизмы антенатальной охраны плода — того, как современная наука борется за право каждого ребенка родиться здоровым», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что нижегородские ученые вместе с коллегами из МФТИ оцифровали чувство вкуса.