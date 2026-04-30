Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор и ФСБ изъяли у ИП в Балтийске более тонны рыбной продукции

В городе прошли совместные мероприятия по выявлению подпольного производства.

В Балтийске сотрудники Россельхознадзора совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области пресекли незаконный оборот рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, в городе прошли совместные мероприятия по выявлению подпольного производства. Проверки провели по двум адресам: в гараже, где, утверждается в сообщении, осуществлялись хранение и переработка рыбы, а также в магазине «Капитан», где продукцию реализовывали.

Как отмечает Россельхознадзор, для изготовления использовалось сырьё неизвестного происхождения без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий». У готовой продукции также отсутствовали необходимые документы, а сама она не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу. Кроме того, производство и хранение велись в антисанитарных условиях.

В результате у индивидуального предпринимателя Виталия Гладнева изъяли 1170 килограммов рыбы и рыбной продукции общей стоимостью около одного миллиона рублей. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица.

«Новому Калининграду» получить комментарий у ИП не удалось — по телефонам, указанным в открытых источниках, на звонки не ответили.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше