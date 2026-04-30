В аэропорту Перми сняты ограничения на полеты

В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За время действия плана «Ковер» в аэропорту были задержаны восемь рейсов.

Источник: Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности и план «Ковер» были введены сегодня в восемь часов утра. Позже стало известно, что одно из промышленных предприятий Прикамья подверглось удару беспилотника. «Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет, — сообщил в соцсетях губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.— Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы».

Как сообщил краевой минтербез, во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА.

