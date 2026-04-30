В Красноярском крае в реестр включили новые археологические объекты

В Красноярском крае расширили перечень объектов культурного наследия. В реестр внесены два археологических памятника, относящихся к эпохе раннего железного века. Речь идет об объектах «Карымское. Одиночный курган 1» и «Карымское. Одиночный курган 2», которые расположены на территории Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа. Согласно приказу министерства культуры Российской Федерации, памятники датируются VIII-II веками до нашей эры. Как отмечается в документе, курганы представляют собой ценные археологические источники. Они включают скрытые в земле комплексы, такие как захоронения и отдельные предметы, а также рукотворные насыпи, сохранившиеся в рельефе. Эти данные позволяют исследовать особенности раннего железного века на территории региона. Тем же приказом утверждены границы территорий, в пределах которых находятся объекты культурного наследия. Отдельно подчеркивается, что собственники и иные законные владельцы земельных участков, где расположены археологические памятники, обязаны соблюдать требования законодательства.