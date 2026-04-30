В Поморье подвели итоги регионального этапа чемпионата высоких технологий

Победителей регионального этапа чемпионата высоких технологий определили в Архангельске, сообщили в областном министерстве образования. Мероприятие было организовано по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками этапа стали 10 учащихся региональных учреждений среднего профессионального образования. Состязания прошли на площадках мастерских Высшей инженерной школы Северного (Арктического) федерального университета и Архангельского политехнического техникума. Участники продемонстрировали свои навыки в двух компетенциях: «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте» и «Специалист по организации питания на транспорте». Уточним, что перечень номинаций был сформирован с учетом задач высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения.
В итоге в компетенции «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте» победу одержал Антон Платонов из Технологического колледжа Императора Петра I. А лучшим специалистом по организации питания на транспорте стала учащаяся Архангельского торгово-экономического колледжа Юлия Прокопьева.
«Наша задача заключалась в составлении меню, расчете его калорийности и себестоимости. Все это мы делали в компьютерных программах, которые сегодня широко используют современные работодатели. Думаю, что опыт участия в соревнованиях пригодится при трудоустройстве», — отметила Юлия.
Победители представят Архангельскую область в финале чемпионата высоких технологий. Он пройдет с 15 по 19 сентября в Великом Новгороде.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.