«Соревнования, болезнь и роды»: студентам напомнили, что может быть основанием для академотпуска

На портале Госуслуг перечислили причины, по которым студент может взять академический отпуск.
Как пишет телеканал «Саратов 24», приостановить учебу разрешено на год, а в случае болезни или военной службы — на два года. Количество академотпусков закон не ограничивает, после завершения студент возвращается к обучению на прежних условиях.
В список оснований также входят семейные обстоятельства (например, уход за больным родственником или рождение ребенка), подготовка к спортивным соревнованиям, длительная командировка для исследований, временная невозможность оплачивать учебу.
Чтобы оформить отпуск, нужно подать заявление на имя руководителя учебного заведения и приложить подтверждающие документы. Отпуск по медицинским показаниям и из-за службы в армии предоставляет ректор, в остальных случаях решение принимает специальная комиссия. Приказ об отпуске должны выпустить не позднее 12 рабочих дней.
