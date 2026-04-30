Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Соревнования, болезнь и роды»: студентам напомнили, что может быть основанием для академотпуска

На портале Госуслуг перечислили причины, по которым студент может взять академический отпуск.

Как пишет телеканал «Саратов 24», приостановить учебу разрешено на год, а в случае болезни или военной службы — на два года. Количество академотпусков закон не ограничивает, после завершения студент возвращается к обучению на прежних условиях.

В список оснований также входят семейные обстоятельства (например, уход за больным родственником или рождение ребенка), подготовка к спортивным соревнованиям, длительная командировка для исследований, временная невозможность оплачивать учебу.

Чтобы оформить отпуск, нужно подать заявление на имя руководителя учебного заведения и приложить подтверждающие документы. Отпуск по медицинским показаниям и из-за службы в армии предоставляет ректор, в остальных случаях решение принимает специальная комиссия. Приказ об отпуске должны выпустить не позднее 12 рабочих дней.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.