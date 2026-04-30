Министр спорта Красноярского края Денис Петровский ушел в отставку

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский покинул свой пост. Распоряжение об освобождении от должности в связи с отставкой по собственному желанию подписал губернатор региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Денис Петровский не уходит из команды региональной власти — он будет назначен на должность советника губернатора края.
Временное руководство министерством спорта с 1 мая возложено на Марка Пнёва, который до этого занимал пост первого заместителя министра.
Напомним, Денис Петровский возглавлял ведомство с 1 февраля 2022 года. Его профессиональная карьера началась в Красноярске с работы спортивным журналистом и ведущим «Вестей-Спорт». Позже он работал в Санкт-Петербурге на «Радио Зенит», а также в госкорпорации «Олимпстрой», занимавшейся организацией Олимпийских игр в Сочи.
В 2016 году Петровский вернулся в Красноярск в качестве спортивного директора футбольного клуба «Енисей». До назначения на министерский пост он также занимал должность заместителя коммерческого директора компании «Росгонки», где курировал проведение российского этапа «Формулы-1» и развитие «Сочи Автодрома».