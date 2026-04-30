Житель Гурьевска перевёл мошенникам больше 1,8 млн рублей после звонка о «федеральном розыске»

В Гурьевске 49-летний местный житель обратился в полицию, став жертвой телефонных мошенников.

Мужчина потерял более 1,8 миллиона рублей.

Всё началось со звонка от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что жертва якобы контактировала с человеком, находящимся в федеральном розыске. Почти сразу последовал второй звонок — теперь от «специалиста службы финансового мониторинга». Лжеспециалист убедил мужчину срочно «задекларировать» все накопления и перевести их на «безопасные» счета. Потерпевший выполнил инструкции и лишился всех сбережений.

Следователи ОМВД возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Кто именно звонил жертве и где находятся преступники, пока не установлено, сообщили в УМВД по Калининградской области.