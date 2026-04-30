Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных осмотрел будущий медцентр в Советске и пообещал врачам новые квартиры

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных приехал в Советск с.

Источник: Kaliningradnews

двумя задачами: посмотреть, как идёт подготовка к строительству большого диагностического центра, и выслушать, чего не хватает врачам районной больницы. Центр, который появится на въезде в город, должен снять острую проблему с доступностью узких специалистов для жителей восточной части области. Сейчас пациентам оттуда приходится ехать за полсотни километров.

Проект центра уже свёрстан. Внутри — всё, что нужно для экстренной и плановой помощи: от травматологии до паллиативного отделения и онкоцентра. Койки рассчитаны на 80 тысяч человек из четырёх округов. Беспрозванных дал поручение, о котором обычно забывают на стадии бумаг: спроектировать удобную остановку автобуса. «Обязательно запланируйте», — подчеркнул он.

В самой ЦРБ губернатор не делал смотр новому оборудованию, а заглянул в ординаторскую и палаты. Увидел старые шкафы и кровати — велел менять. Заметил, что кабинет для нового рентгена всё ещё не готов — попросил ускорить ремонт.

Главный разговор состоялся с коллективом. Медики жаловались на жильё. Им перечислили все меры поддержки: от арендных денег до сертификатов на покупку квартиры (до 2,5 млн рублей). С этого года, кстати, получить сертификат могут даже те специалисты, которых раньше в списках не было. Ещё одна приятная новость: в этом году вырастет фиксированная часть зарплаты, а не просто «северные» и стимулирующие.

«Медики для региона — это важная часть, и мы готовы оказать всестороннюю помощь», — сказал Беспрозванных. Судя по тому, что врачи из Красноярска и медсёстры из Свердловской области уже доехали до Советска, слова у губернатора не расходятся с делом. Осталось дождаться, когда новый центр откроют. Стройку обещают контролировать вместе с «Единой Россией».

