На янтарном комбинате в Калининграде нашли редкий отпечаток дубового листа возрастом 40 млн лет

Геммолог комбината Анна Дугина реконструировала историю появления отпечатка. В эпоху Эоцена, когда на месте Балтики был влажный и тёплый климат, хвойные деревья (в основном сосна Pinus succinifera) выделяли много смолы. Лист дуба оказался рядом с таким деревом, смола стекла по стволу, придавила лист, а затем окаменела под давлением. В отличие от привычных инклюзов — включений внутри прозрачного янтаря — здесь отпечаток остался снаружи.