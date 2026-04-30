На янтарном комбинате в Калининграде нашли редкий отпечаток дубового листа возрастом 40 млн лет

На его поверхности — чёткий отпечаток листа древнего дуба. Рисунок сохранился десятки миллионов лет, а возраст самого янтаря достигает 40−50 миллионов лет.
Размер находки — 5,8 на 2,1 сантиметра. «Янтарный лист» заметили на этапе сортировки. По словам специалистов, янтарь с настолько явным отпечатком — редкость.
Исполняющая обязанности директора Ботанического сада БФУ им. Канта Светлана Яковлева пояснила: характерное мелкое жилкование указывает, что лист мог принадлежать ископаемым видам дуба — псевдокастанее или дримейе. Эти растения исчезли 2−2,5 миллиона лет назад, в конце плиоцена. Сам лист изначально был крупнее, сохранился только фрагмент.
Геммолог комбината Анна Дугина реконструировала историю появления отпечатка. В эпоху Эоцена, когда на месте Балтики был влажный и тёплый климат, хвойные деревья (в основном сосна Pinus succinifera) выделяли много смолы. Лист дуба оказался рядом с таким деревом, смола стекла по стволу, придавила лист, а затем окаменела под давлением. В отличие от привычных инклюзов — включений внутри прозрачного янтаря — здесь отпечаток остался снаружи.
Находка пополнит коллекцию музея Янтарного комбината, где уже хранятся редкие инклюзы «Стрекоза» и «Таракан» и самоцвет «Янтарное сердце». Посетители смогут увидеть «Янтарный лист» в экспозиции.
Балтийский янтарь — застывшая смола возрастом 30−50 миллионов лет. Около 90% его разведанных запасов находится в Калининградской области, на Приморском месторождении. Его разрабатывает Калининградский янтарный комбинат — единственное в мире предприятие, где ведут промышленную добычу и переработку янтаря. С 2025 года комбинат входит в структуру холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.