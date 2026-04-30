В майские праздники калининградские таможни будут работать в штатном режиме

Об этом сообщили в региональной таможне.
В круглосуточном режиме остаются: «Аэропорт Калининград», ЖДПП «Нестеров», МАПП «Багратионовск», «Советск», «Чернышевское», «Балтийск», «Морской порт Калининград имени Н. С. Хазова», «Светлый» и МАПП «Мамоново-2».
Ежедневно с 9 утра до 9 вечера работают Багратионовский, Московский, Черняховский, Советский, Центральный таможенные посты, а также Калининградский центр электронного декларирования.
Калининградский акцизный таможенный пост работает по пятидневке: понедельник-четверг с 9:00 до 17:45, пятница — до 16:30. Обед — с 13:00 до 13:30.
Телефон доверия таможни (4012) 609−355 также доступен круглосуточно — туда можно обращаться с любыми вопросами физлицам и компаниям.