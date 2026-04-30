В майские праздники калининградские таможни будут работать в штатном режиме

В длинные выходные с 1 по 10 мая 2026 года таможенные посты Калининградской области не меняют график работы.

Источник: ИА Прибыль Ru

Об этом сообщили в региональной таможне.

В круглосуточном режиме остаются: «Аэропорт Калининград», ЖДПП «Нестеров», МАПП «Багратионовск», «Советск», «Чернышевское», «Балтийск», «Морской порт Калининград имени Н. С. Хазова», «Светлый» и МАПП «Мамоново-2».

Ежедневно с 9 утра до 9 вечера работают Багратионовский, Московский, Черняховский, Советский, Центральный таможенные посты, а также Калининградский центр электронного декларирования.

Калининградский акцизный таможенный пост работает по пятидневке: понедельник-четверг с 9:00 до 17:45, пятница — до 16:30. Обед — с 13:00 до 13:30.

Телефон доверия таможни (4012) 609−355 также доступен круглосуточно — туда можно обращаться с любыми вопросами физлицам и компаниям.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше