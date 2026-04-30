Школьникам Калининградской области показали предприятия в 10 раз чаще, чем в прошлом году

местные предприятия и 16 экскурсий в сам центр «Работа России». Это почти в десять раз превышает показатели прошлого года. Всего в проектах по профориентации и маршрутизации молодёжи приняли участие более 2,8 тысячи школьников и студентов.
Директор Кадрового центра Сергей Гуряков говорит: упор делают на раннюю профориентацию и живое общение. Когда подростки видят цеха и офисы изнутри, на практике учатся составлять резюме и играют в деловые игры, выбор профессии перестаёт быть абстрактным. «Десятикратный рост профтуров — это показатель доверия со стороны школ, родителей и самих ребят», — отметил Гуряков.
Помимо лекций и экскурсий, специалисты проводят семинары-тренинги. Самые популярные — «Формула успешного выбора профессии» и «Собеседование. Резюме. Ключ к успеху». В арсенале центра несколько деловых игр: для студентов — «Мост Леонардо», «Думай как Эйчар» и «Бункер», для школьников — «Моя профессия: от мечты к реальности» и «Остров профессий».
Старшеклассников на таких встречах тестируют, рассказывают о целевом обучении с гарантированным трудоустройством на местных предприятиях. Студентам и выпускникам помогают составлять резюме, проводят экспресс-собеседования и учат самопрезентации. Подробности о сервисах для молодёжи — на портале «Работа России».