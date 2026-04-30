Экспертиза одобрила строительство дороги в село Подвязье со старинной усадьбой

Госэкспертиза одобрила проект строительства дороги от деревни Швариха до села Подвязье в Богородском округе Нижегородской области, сообщается в реестре экспертиз. В Подвязье находится объект федерального значения — усадьба Приклонских — Рукавишниковых. Пока к нему можно проехать только по проселочной дороге, которую в половодье размывает.