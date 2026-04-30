Еще одно предприятие Крыма приобрело технику по программе льготного лизинга

Оборудование позволит увеличить объемы кормозаготовки.

Птицеводческое предприятие из Крыма приобрело сельскохозяйственное оборудование по программе льготного лизинга, сообщили в министерстве экономического развития региона. Региональная лизинговая компания действует при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Материально-техническую базу пополнили зерноуборочный комбайн отечественного производства и две косилки. Льготная процентная ставка на покупку техники составила 6% годовых. Оборудование позволит сельхозпредприятию существенно увеличить объемы кормозаготовки, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше