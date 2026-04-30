Еще одно предприятие Крыма приобрело технику по программе льготного лизинга

Птицеводческое предприятие из Крыма приобрело сельскохозяйственное оборудование по программе льготного лизинга, сообщили в министерстве экономического развития региона. Региональная лизинговая компания действует при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Материально-техническую базу пополнили зерноуборочный комбайн отечественного производства и две косилки. Льготная процентная ставка на покупку техники составила 6% годовых. Оборудование позволит сельхозпредприятию существенно увеличить объемы кормозаготовки, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.