Город Гуково и населенные пункты остались без воды из-за утечки на водоводе

В Ростовской области город Гуково, а также некоторые населенные пункты Каменского и Красносулинского районов временно остались без холодной воды из-за авариных работ на магистральном водоводе. Об этом 30 апреля сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.