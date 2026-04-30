Город Гуково и населенные пункты остались без воды из-за утечки на водоводе

В Ростовской области город Гуково, а также некоторые населенные пункты Каменского и Красносулинского районов временно остались без холодной воды из-за авариных работ на магистральном водоводе. Об этом 30 апреля сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
Ремонт потребовался на участке водовода между двумя насосными станциями, НС-4 и НС-5. Место утечки нашли, после этого начали земляные работы. Ориентировочное время окончания работ — 8 часов утра 1 мая.
Подвоз воды выполняется по заявкам. Маршрут водовозок софрмировали для жителей города Гуково.
