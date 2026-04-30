Как получить актуальную информацию о задолженности по налогам?

Налогоплательщику могут прислать СМС или сообщение на электронную почту, если он даст на это согласие.

Уточнить свои налоговые обязательства и проверить информацию о наличии задолженности или её отсутствии можно несколькими способами, поясняют в волгоградском управлении ФНС:

через интернет-сервис «Личный кабинет» на сайте ведомства;

на портале Госуслуг;

в МФЦ;

в налоговой инспекции;

позвонив по телефону контакт-центра ФНС 8−800−222−22−22;

с помощью СМС-информирования или сообщения на электронную почту, если налогоплательщик дал на это своё согласие.

В согласии указывается наименование и ИНН организации или фамилия, имя и отчество физлица с паспортными данными, датой и местом рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона — на них будут приходить сообщения.

Представить согласие жители региона могут через личный кабинет в разделе «Настройки профиля» — «Уведомления» — «Информирование о задолженности».

«Оплатить задолженность можно онлайн — в личном кабинете или мобильном приложении “Налоги ФЛ”; с помощью сервиса “Уплата налогов и пошлин”; в личном кабинете банков; на портале Госуслуг», — напоминают в ведомстве.