Как получить актуальную информацию о задолженности по налогам?

Уточнить свои налоговые обязательства и проверить информацию о наличии задолженности или её отсутствии можно несколькими способами, поясняют в волгоградском управлении ФНС:
через интернет-сервис «Личный кабинет» на сайте ведомства;
на портале Госуслуг;
в МФЦ;
в налоговой инспекции;
позвонив по телефону контакт-центра ФНС 8−800−222−22−22;
с помощью СМС-информирования или сообщения на электронную почту, если налогоплательщик дал на это своё согласие.
В согласии указывается наименование и ИНН организации или фамилия, имя и отчество физлица с паспортными данными, датой и местом рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона — на них будут приходить сообщения.
Представить согласие жители региона могут через личный кабинет в разделе «Настройки профиля» — «Уведомления» — «Информирование о задолженности».
«Оплатить задолженность можно онлайн — в личном кабинете или мобильном приложении “Налоги ФЛ”; с помощью сервиса “Уплата налогов и пошлин”; в личном кабинете банков; на портале Госуслуг», — напоминают в ведомстве.