Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух из четырех утонувших на Волге рыбаков похоронили в Волгограде

Родственника и водителя Александра Назарова похоронили, его самого ищут.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области простились с двумя погибшими во время крушения на Волге рыбаками. Как сообщает ТАСС, в Волгограде похоронили Владимира Шаповалова, который был близким другом семьи Назаровых, а в Светлоярском районе простились с Игорем Прохоровым, который долгие годы был личным водителем Александра Назарова. Их тела, как и Сергея Лойтера, нашли в первый же день поисков.

Поиски четвертого погибшего Алекандра Назарова — богатейшего волгоградского предпринимателя, крупного застройщика, компании которого построили миллионы квадратных метров жилья по всей стране — продолжаются. Президента торгово-промышленной группы «БИС» ищут полицейские, спасатели, водолазы. Напомним, ранее по факту гибли мужчин СК на транспорте возбудил уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Установлена причина смерти топ-менеджера Лойтера и двух рыбаков под Волгоградом. Все трое погибли от асфиксии.

Топ-менеджер интернет-компании Сергей Лойтер погиб в шторм под Волгоградом.

Возвращался с рыбалки с тестем: что известно о трагедии на Волге, в которой погиб топ-менеджер Сергей Лойтер.