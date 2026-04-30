Двух из четырех утонувших на Волге рыбаков похоронили в Волгограде

В Волгоградской области простились с двумя погибшими во время крушения на Волге рыбаками. Как сообщает ТАСС, в Волгограде похоронили Владимира Шаповалова, который был близким другом семьи Назаровых, а в Светлоярском районе простились с Игорем Прохоровым, который долгие годы был личным водителем Александра Назарова. Их тела, как и Сергея Лойтера, нашли в первый же день поисков.