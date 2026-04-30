Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в мае

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха с детьми в мае. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Областной центр попал на восьмое место списка. Любители природы приезжают в регион на 4 дня. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 3,9 тыс. рублей.
На первом месте Санкт-Петербург, собравший 12% всех бронирований с детьми. На втором месте Сочи, на третьем Москва (9% и 7% соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи; Сочи, Краснодарский край — 6 ночей; Москва, Московская область — 3 ночи; Казань, Татарстан — 3 ночи; Ялта, Крым — 6 ночей; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей; Калининград, Калининградская область — 4 ночи; Анапа, Краснодарский край — 5 ночей; Геленджик, Краснодарский край — 5 ночей.
Калининград ранее попал в десятку популярных направлений для апрельского отдыха рядом с лесом или парком.